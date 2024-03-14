Молодого россиянина приговорили к более чем 10 годам за расправу ради кражи

В Пермском крае суд приговорил 23-летнего местного жителя к 12 с половиной годам колонии строгого режима за расправу над ранее незнакомым человеком и кражи у него мобильного телефона.

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Мужчину признали виновным по статьям 105 и 158 УК РФ.

По версии следствия, ночью 23 июля 2023 года осужденный поссорился с 33-летним незнакомцем около железнодорожной станции «Рейд». В результате конфликта он избил мужчину руками, ногами и деревянным предметом, а потом украл у него сотовый телефон.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд рассмотрит дело 32-летнего мужчины, который ранил ножом 16-летнего подростка.