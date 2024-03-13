В Пулково введен план «Ковер»

План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты», — говорится в публикации.

В ночь на 13 марта над Воронежской областью были уничтожены более 30 беспилотников.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».