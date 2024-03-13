Тело младенца обнаружили в частном доме в Новосибирской области

По факту обнаружения тела новорожденного ребенка в подвале одного из частных домов в Новосибирской области инициирована проверка. Об этом в среду, 13 марта, рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

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— В следственные органы... поступило сообщение о том, что в частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту Болотнинским межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки, — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Следствие установило, что женщина, родившая ребенка, не обращалась в медучреждение. Она является многодетной матерью. На данный момент устанавливаются детали произошедшего. По факту гибели младенца проводится судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители 6 марта обнаружили на мусорном полигоне в Петропаловске-Камчатском тело новорожденного ребенка. Младенец, вероятно, умер от переохлаждения.

В конце января в поселке Горячеводском Ставропольского края 40-летняя женщина родила и бросила в выгребную яму ребенка. Эксперты установили, что младенец умер от асфиксии.