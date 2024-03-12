Мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Бразилии

Мужчина взял в заложники 17 пассажиров автобуса на автовокзале в Рио-де-Жанейро, в том числе детей.

Об этом сообщил бразильский новостной портал G1.

«Преступник ворвался в автобус... на автовокзале Рио в центре города и захватил 17 заложников, включая детей и пожилых», — говорится в сообщении портала.

По данным полиции, два человека пострадали.

Место происшествия оцеплено.

Ранее в центре Берлина автомобиль сбил женщину с детской коляской.