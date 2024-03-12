Полиция завела дело на мужчину, избившего женщину-таксиста в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил глухонемую женщину-таксиста в Подмосковье, рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в пятницу, 8 марта, в подмосковном Дмитрове.

Мужчина находился на пассажирском сиденье внедорожника, который двигался за автомобилем такси. По его мнению, таксист был обязан пропустить его машину. Кроме того, он посчитал, что водитель такси «хаотично передвигался по дороге».

Когда такси остановилось, чтобы подобрать клиента, он подошел к машине, разбил стекло со стороны водителя и ударил кулаком молодую женщину, сидевшую за рулем. Также дебошир вырвал у нее клок волос.

Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Стражи порядка возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Журналисты отметили, что пострадавшая женщина — инвалид 3-й группы. Она воспитывает троих детей, уже 4 года работает в такси.