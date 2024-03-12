У границы Белгородской области погиб боец теробороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в боевых действиях у границы региона погиб один боец территориальной обороны. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, ранения также получило 10 мирных жителей. 6 из них находятся под наблюдениям врачей. Губернатор добавил, что вся информация о том, что на территории населенных пунктов Белгородской области остались силы противника, является фейком.

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«Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем всё, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах. По разрушениям. В полном объеме пока не проведен подомовой обход. Эти работы продолжаются. Где-то уже происходят замеры, закрывается тепловой контур по временной схеме. Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить», — написал он.

В МО РФ назвали потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России

Напомним, что ранее в Минобороны России сообщили о попытке прорыва со стороны ВСУ в Белгородскую и Курскую области.