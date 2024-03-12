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У границы Белгородской области погиб один боец теробороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в боевых действиях у границы региона погиб один боец территориальной обороны. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

У границы Белгородской области погиб боец теробороны
© РИА Новости

По словам Гладкова, ранения также получило 10 мирных жителей. 6 из них находятся под наблюдениям врачей. Губернатор добавил, что вся информация о том, что на территории населенных пунктов Белгородской области остались силы противника, является фейком.

«Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем всё, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах. По разрушениям. В полном объеме пока не проведен подомовой обход. Эти работы продолжаются. Где-то уже происходят замеры, закрывается тепловой контур по временной схеме. Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить», — написал он.

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Напомним, что ранее в Минобороны России сообщили о попытке прорыва со стороны ВСУ в Белгородскую и Курскую области.

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