Суд в Москве арестовал двух фигуранток дела о торговле людьми

По делу о торговле людьми преображенский суд Москвы арестовал Зухру Мусалаеву и Анну Куликову. Они заключены под стражу до 16 апреля 2024 года.

«В отношении Мусалаевой З.М. и Куликовой А.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16.04.2024 года», — передает РИА Новости информацию из суда.

Дело фигуранток объединено с делом матери 15-ти детей Юлии Логиновой, которую арестовали ранее по аналогичной статье.

Во время расследования уголовного дела московские силовики накрыли черный рынок по торговле детьми, передает RT. Преступники сотрудничали с фондами, занимающимися девушками, которые желают избавиться от ребенка. Логинова заявляла, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Следствие полагает, что детей она незаконно усыновила, использовав поддельные документы.