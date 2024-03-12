Мэр Оренбурга заявил, что в крушении Ил-76 погибло 5 оренбургских летчиков

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в крушении Ил-76 под Иваново погибло 5 оренбургских летчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, погибшие состояли в 117-ом Оренбургском полке военно-транспортной авиации. Помимо этого Салмин также выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

«На борту находились 16 человек. 5 из них — летчики 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Соболезную родным и близким погибших. Они навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Оренбург скорбит вместе с вами», — заявил он.

12 марта военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. На его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Позже в Минобороны сообщили, что причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей.