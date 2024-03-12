Спецназ задержал жителя Крыма из-за оскорбления чувств верующих

В Крыму задержали 35-летнего жителя Раздольненского района Республики Крым, подозреваемого в публичном оскорблении чувств верующих, сообщил региональный СК. В отношении крымчанина возбудили уголовное дело, а задержание было проведено силами спецназа и попало на видео.

Установлено, что житель села Ручьи со своей страницы в соцсети размещал оскорбительные для православных верующих изображения и комментарии, доступные широкому числу пользователей интернета, — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по адресу подозреваемого были проведены обыски, для проверки изъяты информационные носители. В ведомстве добавили, что мужчину проверяют на причастность к аналогичным правонарушениям.

Ранее ФСБ Крыма сообщила о задержании 33-летнего местного жителя за призывы к насилию в отношении русских, совершенные публичным образом. Известно, что мужчина оставлял сообщения провокационного характера в общем чате, участниками которого были другие жители полуострова.

До этого жительница Санкт-Петербурга устроила скандал в автобусе из-за пассажирки с ребенком неславянской внешности. Женщина нецензурно выражалась и была нетрезвой, а рядом с ней сидел ребенок, предположительно, ее внук. Пассажирка не реагировала на просьбы окружающих и не испугалась угрозы применить перцовый баллончик.