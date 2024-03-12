Мошенники украли полмиллиона рублей у артистки Тамары Абросимовой

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мошенников, которые украли 477 тыс. рублей у народной артистки России Тамары Абросимовой, актрисы Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах города.

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"В полицию Петроградского района обратилась местная жительница, народная артистка России Тамара Абросимова, с заявлением о том, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи предложил перейти по отправленной ссылке, что потерпевшая и сделала. После этого с ее банковской карты были списаны 477 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во вторник сообщили, что накануне с заявлением о хищении 477 тыс. рублей в полицию Петроградского района обратилась 84-летняя жительница Петровского проспекта. Имя пострадавшей официально не уточняется. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).