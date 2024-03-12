Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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— Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе отменили спустя 13 часов, — сообщил Гладков.

Губернатор региона добавил, что в результате попадания беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в здание городской администрации в Белгороде пострадали два человека — одна местная жительница получила осколочные ранения, другая — контузию. Кроме того, украинский беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде. В результате произошедшего в здании выбило окна, фасад был сильно поврежден.

Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в поселок, был стрелковый бой. Позже Минобороны России показало кадры с уничтоженной техникой ДРГ в районе села Нехотеевки. Прорыв не был допущен, поскольку они были уничтожены еще на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие бойцы противника, уносящие раненых.