В Берлине загорелся палаточный лагерь для украинских беженцев

Огонь охватил три палатки в лагере для украинских беженцев, расположенном на территории бывшего международного аэропорта Берлин-Тегель. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным газеты, ряды палаток занимают значительную часть бывшей воздушной гавани. В каждой из них размещается до 380 человек.

Темное облако дыма видно на значительном расстоянии от палаточного лагеря.

В тушении пожара задействованы десятки пожарных расчетов, в общей сложности в работах принимают участие 110 специалистов экстренных служб.

По предварительным данным, погибших нет. Несколько человек госпитализированы в медицинские учреждения.

Причина пожара не называется. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

Журналисты отметили, что в настоящее время в палатках в Тегеле проживает свыше 7 тыс. беженцев.