Количество погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16

По официальным данным, на борту находились 15 человек.

Во вторник, 12 марта, стало известно, что число погибших во время крушения военно-транспортного самолета ИЛ-76 в Ивановской области увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112. При этом, по официальным данным, на борту находились 15 человек — восемь членов экипажа и семь пассажиров. По предварительным данным, на борту могли находиться незарегистрированные пассажиры. Работы по разбору обломков продолжаются.

Появились подробности крушения самолета под Иваново

Напомним, 12 марта, в Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Экипаж пытался увести самолет дальше от населенного пункта, поэтому он рухнул в двух километрах в лесополосе возле местного кладбища.