В Ростове девочка пострадала после нападения стаи бездомных собак

В Ростове-на-Дону девочку госпитализировали после нападения собак. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Несколько животных атаковали девятилетнего ребенка, после чего школьницу отправили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. О ее состоянии и подробностях произошедшего не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.

Специалисты ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они дадут оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за отлов бездомных животных.