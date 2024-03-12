В Петербурге в подвале дома нашли БДСМ-клуб

В подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, которую именуют «Петербургом Достоевского», нашли БДСМ-клуб. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По данным издания, технологическое нарушение в доме 14 по Столярному переулку было обнаружено в начале марта.

Теплоэнергетикам для проведения ремонта нужно было попасть в одно из соседних зданий — подвал дома номер 4 по той же улице. Препятствие оказалось неожиданным и загадочным, а ждать пришлось несколько часов.

Когда сотрудники коммунальных служб попали в помещение, то заметили в охранной зоне тепловой сети БДСМ-студию. Стены помещения были оформлены в кроваво-красных тонах. В одной из комнат были размещены дыба и клетка.

Как выяснила «Фонтанка», обнаружить необычное пространство смогли работники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В организации подчеркнули, что законом запрещено организовывать в охранных зонах теплосетей жилые и нежилые помещения, места для отдыха, детские площадки. В случае дефекта может пострадать не только имущество, но здоровье граждан.

Ранее сообщалось, что руководитель окружного Дома офицеров в Екатеринбурге Андрей Зуев уволился после БДСМ-вечеринки, которая прошла в здании организации.

О проведении закрытых мероприятий там сообщалось 20 февраля. Общественники на Урале пожаловались в прокуратуру, после чего надзорное ведомство организовало проверку.