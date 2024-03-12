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В Нижнем Тагиле в массовой драке подростки с битами и ножами избили сверстников

Подростки из Нижнего Тагила устроили массовую драку с использованием бит и ножей. Об этом сообщает сообщество "Инцидент Нижний Тагил".

В Нижнем Тагиле подростки устроили потасовку с битами и ножами
© РИА Новости

Инцидент произошел недалеко от гостиницы "Тагил". По словам очевидца, около получаса школьники конфликтовали словесно. Спустя некоторое время часть подростком стали избивать сверстников. В качестве оружия использовались биты, но во время ссоры они говорили о наличии ножей.

В результате пострадавших отправили домой, нападавшие покинули место инцидента.

Как сообщили администраторы сообщества, это не первый подобный случай. До этого драку устроили две девушки. Причиной конфликта стал молодой человек.

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