Крушение Ил-76 под Иваново: что известно

Днем во вторник, 12 марта, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. «Рамблер» рассказал, что известно о происшествии.

Обстоятельства

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, проблемы у Ил-76 возникли во время взлета - около 13:00 по московскому времени. Причиной крушения военные назвали возгорание одного из двигателей самолета.

Появились кадры с места падения военного самолета под Иваново

Ил-76 совершал плановый полет, подчеркнули в Минобороны.

Последствия

На борту Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Информации об их судьбе пока нет.

На аэродром, где произошло крушение, отправили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил России.