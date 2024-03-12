Крушение Ил-76 под Иваново: что известно
Днем во вторник, 12 марта, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. «Рамблер» рассказал, что известно о происшествии.
Обстоятельства
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, проблемы у Ил-76 возникли во время взлета - около 13:00 по московскому времени. Причиной крушения военные назвали возгорание одного из двигателей самолета.
Появились кадры с места падения военного самолета под Иваново
Ил-76 совершал плановый полет, подчеркнули в Минобороны.
Последствия
На борту Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Информации об их судьбе пока нет.
На аэродром, где произошло крушение, отправили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил России.
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