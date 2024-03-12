Названа еще одна версия крушения Ил-76

По предварительной информации, военно-транспортный самолет Ил-76, разбившийся в Ивановской области, потерпел крушение из-за попавшей в правый двигатель птицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что двигатель самолета загорелся при взлете с аэродрома «Северный» в Ивановской области из-за попадания в него птицы. Экипаж борта попытался вернуться на аэродром и сделал круг. Однако поняв, что приземлиться не удастся, самолет до последнего пытались отвести от жилых построек, говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала 112, упавший под Иваново самолет базировался в Твери.

В министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Военный самолет Ил-76 с горящим двигателем около 12:40 по московскому времени заметили в районе Богородского кладбища. На данный момент на место происшествия выехали несколько машин скорой помощи. Со стороны аэродрома идет сильный дым.