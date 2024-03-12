В Иваново местные жители сообщили о падении самолета

На Северном аэродроме в Иваново могло произойти падение самолета. Об этом сообщается на странице «Вконтакте» «Иваново | Пешком по Иванову» со ссылкой на местных жителей.

«На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — говорится в сообщении.

В другом сообщении опубликовано видео с места происшествия, на месте виден черный дым со стороны аэродрома, подробности случившегося уточняются.

Ранее стало известно, что ночью и утром 12 марта регионы РФ массово подверглись атаке дронов и ракет ВСУ. Беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. Еще одно возгорание произошло на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области.