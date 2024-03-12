В Москве состоится суд о заочном аресте экс-главы «Ленфильма»

Суд Москвы 14 марта рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего генерального директора "Ленфильма" Федора Щербакова, которого обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

"Заседание по вопросу заочного ареста Щербакова назначено на 10:30 мск 14 марта", - уточнили в пресс-службе московского суда.

11 марта стало известно, что МВД потребовало Тверской суд Москвы заочно арестовать экс-главу "Ленфильма" Щербакова. Мужчина обвиняется по п. "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"). Речь идет о деле о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко (супруга телеведущей Тины Канделаки).

В декабре СМИ сообщили об отъезде Щербакова из России в Турцию из-за задержания его бизнес-партнера - PR-специалиста Антона Сафонова - по уголовному делу. "Фонтанка" отмечала, что Щербаков проходит по этому делу в качестве свидетеля. В феврале бывшего директор "Ленфильма" объявили в розыск.