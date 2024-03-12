Пинавших мужчину на лавке волгоградских медиков скорой помощи уволили

В Волгограде после проверки уволили медиков скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке мужчину. Об этом со ссылкой на комитет здравоохранения региона сообщает ТАСС.

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По информации агентства, после инцидента была проведена внутренняя проверка. Сотрудников, которые грубо обращались с местным жителем, уволили с занимаемых должностей.

Сообщается, что мужчина провел на улице всю ночь, а утром кто-то из местных жителей вызвал ему скорую помощь. Бригада, приехавшая на вызов, обступила пострадавшего, решая вопрос с его транспортировкой. Затем они расстелили на земле полотно и один из врачей ногой столкнул его со скамейки.