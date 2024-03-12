Пожар произошел у Южной ТЭЦ в Петербурге

Возгорание произошло в районе Обухово и Южной ТЭЦ в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Как отмечается, об инциденте редакции сообщили читатели. Другие подробности не приводятся. На опубликованных кадрах виден густой столб дыма.

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В ПАО «ТГК-1» заверили, что электростанции ничего не угрожает, огонь вспыхнул через железную дорогу от нее. Как уточнили в региональном управлении МЧС, загорелись деревянные паллеты в ангаре.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 32 человека личного состава, — сообщает ведомство.

Утром 12 марта сообщалось о пожаре на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин заявил, что возгорание началось после атаки беспилотников на промзону города Кстово. По данным Telegram-канала «112», беспилотник атаковал установку перегонки нефти компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Также пожар произошел на объекте ТЭК в Орле у резервуара с топливом на две тысячи кубометров. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. До этого мэр города Юрий Парахин также сообщал о падении ночью на объект украинского БПЛА.