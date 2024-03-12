Главарь банды «Трифоновские» из 90-х предстанет перед судом

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела главаря банды «Трифоновские» Александра Ясина, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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Фигурант дела предстанет перед судом за вымогательства, незаконное завладение чужим имуществом, бандитизм, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, расправы и неуплату налогов. Вместе с ним будут судить члена банды Евгения Бычкова, причастного к устранению участника противоборствующей группировки в 1995 году и хранению арсенала банды.

По данным СК, Ясин возглавил группировку, созданную еще в 1990 году. Он дал указание подчиненным избавить его от совладельца научно-исследовательского судна «Академик Виноградов», чтобы распоряжаться им единолично. В январе 2003 года Ясин заманил жертву в ресторан на ужин, после которого киллер подкараулил бизнесмена у дома и выпустил несколько пуль. Тело было вывезено в безлюдное место и сожжено.

В 2005 году Ясин приказал устранить члена другой преступной группировки. Мужчину похитили, вывезли в гараж и там с ним расправились. Кроме того, главарь «Трифоновских» не заплатил в казну налоги на сумму 181 миллион рублей. Для обеспечения недоимки следователем наложен арест на его имущество стоимостью 236 миллионов рублей.

7 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны пятеро бывших членов банды, действовавшей в 90-е годы. Они входили в группировку Андрея Волова, известного в криминальном мире как Андрей Маленький.