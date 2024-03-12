В Крыму задержали экстремиста, призывавшего нападать на русских

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, призывавшего нападать на русских. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление ведомства.

По данным контрразведчиков, 33-летний местный житель не раз публиковал указанную информацию в общедоступном чате одного из мессенджеров, пытаясь сподвигнуть участников к насилию в отношении русских.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Как писала «Парламентская газета», ранее в Карелии сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали украинского агента, открывшего огонь по силовикам при задержании. По заданию спецслужб Киева он готовился взорвать одно из административных зданий и успел изъять взрывчатку из тайника.