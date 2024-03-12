Появилось видео с мужчиной, который обстрелял в Дзержинске детей и автомобили

В Дзержинске мужчина высунулся из окна жилого дома и стал стрелять по прохожим и машинам. Ролик с ним опубликовал Telegram-канал "Нижний N1".

"В Дзержинске мужчина стреляет из непонятного оружия по прохожим и машинам. Странного персонажа заметили на улице Попова. Он высунулся из окна квартиры и начал палить", - говорится в публикации.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу вечером 11 марта. В тот же период времени некоторые дети возвращались домой с родителями из расположенного рядом детского сада. По словам очевидцев, из несовершеннолетних никто не пострадал, однако все "очень испугались".

До этого появилось видео задержания наркоторговца, стрелявшего в гаишников в Кыштыме. Злоумышленник ранил одного из сотрудников в руку. Несмотря на это, мужчину удалось задержать. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков.