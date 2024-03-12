В Подмосковье ограбили гендиректора крупной медицинской компании

Неизвестные ограбили квартиру генерального директора крупной медицинской компании. Об этом стало известно во вторник, 12 марта.

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По информации Telegram-канала «112», в этот момент главы семейства не было дома. Грабители заставили супругу гендиректора пустить их в жилье, открыть сейф и отдать хранящиеся там деньги. Добычей неизвестных стали четыре миллиона рублей. После этого они скрылись. Хозяйка квартиры не пострадала.

Женщина обратилась в полицию. Грабителей ищут.

Похожее преступление произошло 13 ноября прошлого года в деревне Большое Свинорье. Злоумышленник проник в дом директора строительной фирмы, после чего похитил сейф с деньгами, документами, ювелирными украшениями и часами. Затем неизвестный скрылся с места преступления на автомобиле Porsche Taycan, который также угнал у хозяина дома. Через несколько часов стражи порядка обнаружили сожженную машину.