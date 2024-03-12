Жителя Саратовской области подозревают в нападении на подростка, который не смог заплатить за проезд. Об этом сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел на остановке "Горная" в городе Балашов. По предварительной информации, водитель высадил 17-летнего юношу. После этого мужчина начал толкать молодого человека и нанес удар ногой. Правоохранители установили личности участников конфликта. На данный момент специалисты проводят проверку. Процесс находится на контроле прокуратуры. Как сообщает Telegram-канал "Новости Саратова и Области", подросток попытался оплатить проезд транспортной картой, но терминал не сработал. Молодой человек вышел, но водитель отправился за ним и напал.