В Подмосковье задержали серийного поджигателя машин
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подмосковные полицейские задержали в Ленинском городском округе серийного поджигателя машин.
Об этом она сообщила в Telegram.
«Мои коллеги из Подмосковья задержали серийного поджигателя. Он действовал в ночное время на территории Ленинского городского округа Московской области», — указала Волк.
По её словам, мужчина поджигал автомобиль с помощью пропитанной жидкостью для розжига тканью.
Она также добавила, что в результате деятельности злоумышленника были повреждены три автомобиля, при этом четвёртую машину потушил «вовремя подоспевший дворник».
«Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества», — отметила Волк.
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