В Забайкалье обнаружили контрафактную икру и крабов на миллионы рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об обнаружении сотрудниками полиции в Забайкальском крае более 2 тонн контрафактной икры и почти 300 коробок с камчатским крабом весом около 3 тонн на 14,5 млн рублей. В своем Telegram-канале она уточнила, что продукция была найдена в фуре.

Подчеркивается, что большегрузный автомобиль остановили на федеральной автодороге около Читы. За рулем машины был житель Карачаево-Черкесской Республики.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки.

Ранее Роскачество исследовало 14 торговых марок (ТМ) консервированной печени трески. Эксперты обнаружили фальсификацию, а также контрафакт.

До этого стало известно, что специалисты Роскачества исследовали красную икру распространенных торговых марок и выявили кишечную палочку в продукции восьми производителей. Всего эксперты проверили 24 товара.