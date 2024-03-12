Пожар в промзоне в Нижегородской области локализовали

Спасателям удалось локализовать возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале.

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С его слов, сил и средств для ликвидации пожара на одной из установок достаточно. На территории ЧП работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия, добавил он.

"В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников", – написал Никитин.

По его словам, Роспотребнадзор анализирует пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

Атака беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса была совершена утром 12 марта. Губернатор региона поделился, что в результате на одной из установок по переработке нефти вспыхнул пожар.

Речь идет о заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове. В тушении возгорания был задействован пожарный поезд, уточнили в РЖД. В СМИ также писали, что на технологической установке "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" временно приостановили работу из-за произошедшего.