Атака беспилотников в Орле и под Нижним Новгородом: главное

В ночь на 12 марта власти Орловской и Нижегородской областей сообщили о пожарах на топливно-энергетических объектах после попаданий беспилотников. «Рамблер» собрал главные новости о происшествиях.

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в Орле на объект топливно-энергетического комплекса упал беспилотник. Губернатор отмечал, что пострадавших нет. На место направили специальные службы для локализации начавшегося пожара.

Позже глава Нижегородской области Глеб Никитин написал в Telegram, что ранним утром объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне был атакован беспилотниками. По предварительным данным, никто не пострадал.

Никитин подчеркнул, что на одной из установок по переработке нефти произошло возгорание. Он рассказал, что на месте происшествия работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации пожара.

Детали

В пресс-службе правительства Орловской области ТАСС сообщили, что после падения беспилотника загорелся один из резервуаров нефтехранилища. К тушению пожара привлекли более 60 человек и пожарный поезд. Площадь пожара составила сто квадратных метров.

Мэр Орла Юрий Парахин сообщил в Telegram-канале, что после падения беспилотника были эвакуированы 17 человек из двух соседних многоэтажек. Мэр уточнил, что в районе происшествия дежурят сотрудники администрации из управления по безопасности «на случай необходимости эвакуации ещё кого-либо».

Тушить возгорание на заводе «Лукойла» помогает поезд

РИА Новости сообщило со ссылкой на компанию «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», что в Кстово из-за происшествия приостановили работу технологической установки. В компании подчеркнули, что делают все возможное, чтобы восстановить производственный режим и «удовлетворить потребности внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».

В тушении пожара в Кстовской промзоне также задействовали пожарный поезд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги. Там подчеркнули, что на движение поездов ситуация не повлияла. Кстовская промзона расположена примерно в 30 километрах от центра Нижнего Новгорода.