Житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии за пьяное убийство солевой лампой

Санкт-Петербургский суд приговорил Александра Комарова к 10 годам колонии строгого режима за убийство сожителя своей матери при помощи соляной лампы. Об этом в среду, 13 марта, рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

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Инцидент, о котором идет речь, произошел в ноябре 2021 года. Комаров в состоянии алкогольного опьянения самостоятельно связался с сотрудниками полиции и сообщил о случившемся. Сожителя его матери обнаружили в одной из комнат с травмой головы.

Согласно постановлению суда, убийством завершилась очередная ссора между мужчинами, во время которой осужденный по меньшей мере 17 раз ударил возлюбленного матери соляной лампой, вес которой составил порядка 1,5 килограмма. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, указав, что он наносил удары, обороняясь от потерпевшего, — следует из публикации пресс-службы суда.

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