Мэрия Белгорода объявила о ракетной опасности в двух округах

Беспилотники за ночь атаковали четыре региона России — Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Подробнее о событиях ночи и последствиях атак — в материале URA.RU.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. В результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Мэрия города объявила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Орловская область

Жители Орла сообщили о взрыве и дыме в районе местной нефтебазы. Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что беспилотник упал на топливно-энергетический комплекс. Сейчас там горит резервуар нефтехранилища. На месте работают более 60 человек.

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что средства ПВО сбили три беспилотника над регионом. Он подчеркнул, что инцидент произошел над Фатежским и Золотухинским районами.

Тульская область

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили о сбитом над регионом беспилотнике. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку! Подписаться.