Беспилотник сбит над Тульской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью.

Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности региона.

«12 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее в Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса.

Также семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА.