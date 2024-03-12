Беспилотник сбит над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью.
Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности региона.
«12 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее в Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса.
Также семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА.