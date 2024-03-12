БПЛА атаковал в Орле топливно-энергетический комплекс

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в региональном центре беспилотный летательный аппарат атаковал объект топливной инфраструктуры.

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"Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса", - говорится в публикации.

Глава региона добавил, что на месте работают спецслужбы, которые локализуют огонь. Пострадавших в результате инцидента нет. До этого местные жители сообщали о взрыве и пожаре в городе в районе нефтебазы. Позже в экстренных службах сообщили, что на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В ночь на 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ликвидации беспилотника в регионе. Российская система ПВО сбила в небе над Фатежским районом украинский дрон. Кроме этого, украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородскую область.

Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород