СК возбудил дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил дело против мужчины, который напал на неслышащую женщину-таксиста из-за дорожного конфликта в Дмитрове Московской области, заявили в Telegram-канале СК.

Сообщается, что уголовное дело было заведено по статье 167 УК России («Умышленное уничтожение имущества»).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и по обстоятельствам произошедшего.

В январе в Санкт-Петербурге таксист попал в аварию во время того, как его избивал пассажир.