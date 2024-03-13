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СК возбудил дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил дело против мужчины, который напал на неслышащую женщину-таксиста из-за дорожного конфликта в Дмитрове Московской области, заявили в Telegram-канале СК.

СК возбудил дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье
© РИА Новости

Сообщается, что уголовное дело было заведено по статье 167 УК России («Умышленное уничтожение имущества»).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и по обстоятельствам произошедшего.

В январе в Санкт-Петербурге таксист попал в аварию во время того, как его избивал пассажир.

Происшествия
Александр Бастрыкин
Следственный комитет
Санкт-Петербург
Дмитров
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