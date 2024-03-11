У летевшего из Москвы самолета взорвался двигатель

Самолет, летевший из Москвы в Касабланку, был вынужден экстренно сесть в аэропорту марокканского города Танжер, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительный данным, у борта взорвался правый двигатель.

Отмечается, что Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово утром в понедельник. Как рассказали очевидцы, за час до посадки раздался громкий хлопок в районе правой турбины воздушного судна, после этого самолет кренило на правую сторону. Через некоторое время пилоты выровняли борт и объявили о посадке в Танжере.

Самолет приземлился успешно, никто не пострадал. Пассажиров пересадили на автобус и отправили в Касабланку. При этом судну предстоит технический осмотр, точные причины происшествия определят специалисты.

Ранее пассажир самолета «Уральских авиалиний» посадил самолет раньше времени из-за опасной болезни. Молодой человек внезапно потерял сознание и не приходил в себя, из-за чего борт экстренно сел в Екатеринбурге. Воздушное судно вылетело из Омска и направлялось в Москву.

Бортпроводники пытались привести 23-летнего пассажира в чувство, но безрезультатно. После приземления его госпитализировали с признаками инсульта, однако позже выяснилось, что у него менингит.