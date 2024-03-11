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ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ивановской области, подозреваемого в финансировании террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Жителя Иваново задержали по подозрению в финансировании террористов
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В отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Суд заключил его под стражу на два месяца.

По данным ФСБ, 31-летний житель Ивановской области оказывал финансовую помощь украинской националистической организации, признанной террористической на территории России. Денежные средства подозреваемый переводил безналичным способом в криптовалюте.

Ранее ФСБ задержала 58-летнего вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева с 2 миллионами рублей. Суд отправил его под стражу на два месяца.

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