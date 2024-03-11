Суд продлил арест вымогателю 2 млн рублей у топ-менеджера Ростеха

Тверской суд Москвы принял решение продлить арест PR-менеджеру Антону Сафонову, который обвиняется в вымогательстве двух миллионов рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафонова на срок до 14 мая», — следует из сообщения суда.

В материалах дела отмечается, что Сафонов требовал у Бровко деньги в обмен на отмену публикации в Telegram-канал «Небрехня», в которой содержалась компрометирущая информация.

Также сообщалось, что директор петербургской киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков проходит по данному уголовному делу, как свидетель. По данным источников «Фонтанки», это уголовное дело, пострадавшим по которому проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко — муж медиаменеджера Тины Канделаки. По этому делу, уточняет издание, задержан партнер Щербакова по бизнесу Антон Сафонов.