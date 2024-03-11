Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Африке

Самолет Москва — Касабланка рейса АТ221 авиакомпании Royal Air Maroc совершил экстренную посадку в марокканском Танжере после инцидента на борту. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пассажиров рейса.

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По словам граждан, в ходе полета внезапно раздался хлопок в двигателе, после чего самолет накренился и пролетел на довольно низкой высоте над Гибралтаром. Затем экипаж объявил об экстренной посадке. Вскоре рейс приземлился в Танжере.

Как рассказали журналистам пассажиры, их продержали в салоне самолета около двух часов, прежде чем объявили, что воздушное судно больше никуда не полетит.

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До этого сообщалось об инциденте с самолетом Ан-12, который летел из Нижневартовска, запросил посадку в аэропорту Хурба и вскоре приземлился. Предполагаемой причиной случившегося назвали обнаруженную техническую неисправность. СК начал проверку по факту происшествия.