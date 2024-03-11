МВД проверит информацию об инциденте с участником «Уральских пельменей»

Полицейские начали проверку инцидента с участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым в Екатеринбурге, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появились видеоролики, на которых артист вместе с коллегами идет по переходу метро в Екатеринбурге. Подростки пытаются снять его на видео, Соколов возражает против их действий. Между ними вспыхивает словесная перепалка.

Горелых пояснил, что ни одна из сторон конфликта не обращалась в полицию, не оставляла заявления или иски.

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Вместе с тем, уточнил начальник пресс-службы, «опубликованные в интернете сведения зарегистрированы в установленном порядке в дежурной части отдела полиции №5».

По его словам, служба участковых уполномоченных проведет проверку инцидента, представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.

Менеджер Дмитрия Соколова предположил, что видео с пьяным артистом — постановочное. По его мнению, на основного участника «надета силиконовая маска, похожая на лицо комика». Он добавил, что «Дмитрий Владимирович — добрейшей души человек».