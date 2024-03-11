Суд арестовал вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева

7 марта суд Санкт-Петербурга арестовал вице-президента по инвестициям банка «Россия» Игоря Андреева, следует из сообщения самого банка. В нем говорится, что «следствие по данному уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком».

Подробностей дела в нем не указано. Зато о них сообщили издания «Фонтанка» и 47news . Андреева обвиняют в коммерческом подкупе при финансировании строительства элитного поселка в Ленобласти.

Андреев арестован на два месяца. Как сообщает «Фонтанка», топ-менеджер «России» был задержан УФСБ по Петербургу при получении 2 млн рублей от бизнесменов, строивших элитный коттеджный поселок рядом с гольф-клубом MillGreek под городом Всеволожск. Банк «Россия» финансировал проект.

За три года Андреев получил под 30 млн рублей от совладельцев компании «Управление проектами», пишет издание. Она управляет застройщиком «СЗ Всеволожск», 90% которого принадлежит дочке банка «Россия» — «АБР Девелопмент». В последней Андреев являлся гендиректором.