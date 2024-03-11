Убившего чиновницу в Москве приговорили к 17 годам колонии

Суд приговорил 37-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве чиновницы в районе Кунцево, к 17 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 11 марта.

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По ее словам, мужчину признали виновным по статьям «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем».

Преступление, о котором идет речь, произошло 18 сентября 2023 года на улице Молдавской. Во дворе одного из домов местный житель обнаружил тело 51-летней женщины. Во время допроса подозреваемый в расправе заявил, что с жертвой знаком не был, а напал на нее потому, что та его «просто выбесила». О том, что известно об убийстве, — в материале «Вечерней Москвы».