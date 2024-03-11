Охранник магазина выстрелил в подростка в подмосковной Балашихе

Охранник магазина поссорился с 15-летним подростком, после чего выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Отмечается, что в ходе конфликта подросток распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. В ответ на это охранник открыл огонь из травматического пистолета.

По данному факту в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, пишет Telegram-канал «Следком».

Похожий инцидент произошел возле торгового центра на Балаклавском проспекте в Москве. Охранники подумали, что посетительница украла колбасу из магазина, и решили ее досмотреть. На улице они отобрали пакет и вывернули его наизнанку. Затем они избили покупательницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На время следствия подозреваемых заключили в СИЗО.