Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» Верзилову*

Мосгорсуд отменил заочный приговор издателю «Медиазоны» и участнику группы Pussy Riot Петру Верзилову (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Газета.Ru

"Приговор Басманного районного суда Москвы отменить", - огласила судья постановление. Решением Мосгорсуда дело будет направлено в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения. ТАСС

Заочный приговор Верзилову был вынесен Басманным судом столицы 3 ноября 2023 года. Согласно решению суда, он должен был отбывать наказание в виде 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Москва24