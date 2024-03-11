Открытое горение в мебельном цеху в Подмосковье ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном цеху в пос. Родники в Раменском городском округе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье», – рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», информация о возгорании в мебельном цеху по адресу: пос. Родники, ул. Речная, д. 60, поступила пожарным 11 марта в 8:47. Площадь огня составила 700 кв. м. Во время пожара обрушилась кровля постройки, кроме того произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом: жидкость разлилась и воспламенилась на площади 400 кв. м. Также огонь распространился на соседнюю постройку, что привело к загоранию здания на площади 100 кв. м. В 11:24 произошла локализация пожара на площади 970 кв. м. Раменская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.