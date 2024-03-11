Граната выкатилась из посылки и взорвалась в отделении почты в Москве

Посылка взорвалась в отделении Почты России в Москве
В отделении Почты России в Москве взорвалась посылка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, инцидент произошел рано утром 11 марта при разгрузке машины на улице Летчика Бабушкина, 38.
Сотрудники почты испугались взрыва. После него из посылки пошел дым, внутри нее заметили зеленую гранату.
Экстренные службы, прибывшие на место, выяснили, что граната страйкбольная. В настоящее время сотрудники связываются с отправителем и получателем опасной посылки.
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