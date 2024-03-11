В Альпах найдены мертвыми пятеро из шести пропавших лыжников

В швейцарских Альпах найдены мертвыми пятеро из шести пропавших лыжников
Полиция кантона Вале сообщила, что пятеро из шести лыжников, пропавших в Швейцарии в Альпах 9 марта, обнаружены погибшими.
«Пятеро из шести человек, которых с 9 марта активно разыскивали на пешеходном маршруте Церматт – Аролла, были найдены вечером мертвыми», – приводит сообщение швейцарской полиции ТАСС.
Отмечается, что группа, состоящая из трех спасателей и полицейского, обнаружила тела погибших в 21:20 по местному времени.
Причина смерти погибших не называется. Поиски шестого лыжника продолжаются.
9 марта на прогулку из альпийского курортного городка Церматт отправились шесть лыжников, которые через какое-то время перестали выходить на связь.
После получения информации об исчезновении лыжников для их поиска были задействованы «все средства», включая технические.
Спасательная операция была осложнена плохими метеоусловиями.