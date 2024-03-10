Пожар в ангаре на площади 1 тыс. кв метров потушили в Петербурге

По меньшей мере два человека пострадали при пожаре в промзоне под Санкт-Петербургом, где загорелся ангар. Огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров, передает «МИР 24».

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Пострадавших доставили в больницу с ожогами рук. Пожарные несколько часов тушили огонь. Внутри ангара хранились товары для животноводства, в том числе сено. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Насколько сильно разошелся огонь, можно было увидеть даже из Санкт-Петербурга – столб густого черного дыма поднимался высоко в небо. Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области начала проверку по факту происшествия.