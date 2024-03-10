В США три человека убиты на частной вечеринке

ЧП произошло в Арканзасе, в воскресенье утром. По данным полиции, три человека погибли и как минимум трое ранены в результате стрельбы в Джонсборо, сообщает Arkansas Times.

Полицейское управление Джонсборо сообщило , что стрельба «произошла на частной вечеринке», и «угрозы для местного населения нет».

Вызов поступил из квартала 600 на Берк-авеню около 5 часов утра. Прибывшие полицейские обнаружили трех погибших и несколько раненых.

По данным полиции, погибли мужчина и женщина, которые были знакомы со стрелком. Стрелок также погиб. По меньшей мере три человека получили ранения.

Полиция пока не сообщает, что могло привести к стрельбе, точное количество потерпевших также неизвестно.

Джонсборо находится примерно в 209 километрах к северо-востоку от Литл-Рока, административного центра Арканзаса.